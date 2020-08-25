Украинский музыкант и бывший лидер группы «Тартак» Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги» IIIстепени, который ему планировал вручить президент Владимир Зеленский

Свой отказ Александр просто и доступно пояснил в видеообращении в социальной сети Фейсбук, резонно отметив, что главе государства такой формат общения ближе.

По его словам, о том, что его внесли в списки тех, кого собираются награждать, он узнал из интернета, где опубликован указ за подписью президента. Однако такое внимание к своей персоне певец и музыкант считает излишним. Он уверен: есть более достойные этой награды люди.

В частности, он напомнил Зеленскому о некоторых из них.

«Сегодня, когда мы шли в колоне, мы также вспоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни одного раза не было предоставлено ни единого существенного доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве, тяжелом преступлении. Это мой друг и коллега-музыкант Андрей «Рифмастер» Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают на награды. Хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония. И в том числе ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где людей безосновательно было названо убийцами без суда, без следствия, без доказательств. Просто на основе каких-то фантазий», – заявил музыкант.

При этом Положинский подчеркнул, что у него хватает наград, которые для него по-настоящему дороги.

« Для меня настоящей наградой есть мои концерты, моя публика, люди, которые подходят и благодарят за мои песни. Для меня наградой есть премия имени Василя Стуса, которую мне лично вручил светлой памяти господин Егений Сверстюк. Для меня настоящими важными наградами есть те отличия, часто неофициальные и не пафосные, которые мне вручали военные, офицеры, боевые командиры во время или после наших концертов для бойцов. Вот это для меня важно, вот это мне нужно».

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Gepostet von Олександр Положинський am Montag, 24. August 2020

Что же касается орденов и прочих государственных наград, артист посоветовал Зеленскому оставить их для тех, кто действительно их заслуживает.

«А мне это не нужно! Благодарю! Очень благодарю!», – подытожил свое официальное видеообращение к президенту Александр Положинский.

Публикация вызвала огромный резонанс среди пользователей, и многие благодарят музыканта за такую принципиальную позицию.

Напомним, экс-лидера "Тартак" Положинского хотят сделать мэром Луцка, музыкант дал ответ.

Как сообщала Politeka, Положинский призвал отказаться от связей с Россией.

Также Politeka писала, что Положинский объяснил, почему в Украине все идет наперекосяк.