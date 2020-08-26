Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Украине смертоносное оружие

Об этом говорится в официальном заявлении Байдена по случаю 29-ой годовщины Независимости Украины. Как отметил Байден, он сделает все, чтобы Украина смогла получить необходимую поддержку, в том числе, экономическую и военную.

Но Украина должна провести реформы, которые являются очень важными для страны, а Россия должна немедленно прекратить оккупацию и вывести свои войска с территории Украины.

Он также отметил, что День Независимости служит горьким напоминанием о тяжелом положении украинцев, живущих в условиях незаконной российской оккупации в Крыму и на востоке страны - Донбассе.

"Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит в помощь необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – заявил Байден.

Также ранее сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения.

Помео назвал причину, почему США предоставили вооружение: "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии".

Напомним, Кремль на время отстанет от Украины, названа ближайшая цель России.

Как сообщала Politeka, у Украины появился шанс спастись от России, озвучен план.

Также писала Politeka, что России приказали сложить оружие, жесткое заявление США.