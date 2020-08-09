​США звернулися до Росії через Україну і закликали Москву покинути окупований Крим

Про це повідомляють інформаційні агентства, цитуючи заяву посольства Сполучених Штатів в Україні, яку було зроблено на сторінці дипломатичного відомства в соціальній мережі Twitter.

У посольстві нагадали, що Крим є суверенною українською територією, а Росії варто скласти зброю.

США звернулися до російської влади в Міжнародний день корінних народів світу: американські дипломати також відзначили жорстокі порушення прав кримських татар на півострові, які почалися одразу після захоплення Криму.

Також у повідомленні зазначено, що Крим є суверенною українською територією, яку Росія повинна звільнити.



«У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію», - заявили в дипломатичному представництві, а своє повідомлення вони супроводили хештегом "КримЦеУкраїна".

Також раніше повідомлялося, що можливий напад РФ з кримського напрямку був би "занадто драматичним кроком для Кремля", тому цього не відбудеться.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Він також нагадав, що РФ веде агресію проти України не тільки на полі бою, але і в тилу, використовуючи гібридні методи.

Нагадаємо, Росія застосувала зброю в космосі: у США забили тривогу, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, США передадуть Україні нову військову техніку.