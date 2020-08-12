Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов назвав найближчу мету Кремля
За його словами, Росія навряд чи піде відкритою війною на Україну цієї осені. У глави РФ Володимира Путіна зараз стоїть завдання поглинути Білорусь. Він вважає, що Путін на час залишить Україну в спокої, адже його головна мета знаходиться в Білорусі.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.
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"Бачу у Путіна поставлене для Кремля завдання поглинути Білорусь, це завдання мені зрозуміле. І бачу кроки, які здійснюються для того, щоб це сталося. У випадку з Україною я думаю, що це більше брязкання зброєю. Як люблять говорити в Кремлі, "примус до миру". Вони вважають, що можуть налякати українську еліту і змусити її йти назустріч тим вимогам, які вони висувають у зв'язку з особливим статусом (Донбасу – прим.ред.), виборами і всім іншим, що має відбутися за Мінськими угодами", – сказав він.
Пономарьов зазначив, що Путін, як політик, поважає силу, і тому тисне на Україну. Зокрема використовує слабкості Зеленського, щоб тиснути на нього і залякувати, заради власних цілей.
"Путін вважає, що Зеленський (президент України-прим. ред.) - президент, який не може впоратися з націоналістами всередині країни, що він не володіє повнотою влади, що він не в змозі приймати одноосібні рішення і відповідати за угоди, досягнуті в ході переговорів. А раз так, то давайте ми його задавимо подібними погрозами-і нехай він прийме необхідні рішення зі страху. Або сам хитнеться в бік Росії, коли зіткнеться з масовими протестами всередині країни", – пояснив він.
Нагадаємо, Пономарьов розповів, чому Україну чекають проблеми після виборів президента в США.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов розповів, як українська влада грає на руку Путіну.
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