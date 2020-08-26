В Украине необходимо перезапустить "советскую" систему наград

Такое мнение в своем блоге для Gazeta.ua выразил медиаэксперт Алексей Ковжун, сообщает Politeka.

Автор считает, что украинцы должны раз и навсегда забыть о званиях народного и заслуженного артиста, так как это дискредитирует государство.

"Мы считаем себя независимым государством, а система остается откликом советских времен. Названия очень важны. Человек, который живет на улице Петлюры рассказывает совсем другую историю государства своим детям, чем та, которая живет на улице Коминтерна", – убежден Ковжун.

Эксперт коснулся также темы награждения музыканта Андрея Кузьменко, считая это награждение лишь способом повысить рейтинг действующего президента.

"Кого любят и уважают? Кузьму. Давайте что-то хорошее ему сделаем. С мертвыми намного проще, чем с живыми - они ничего не отвечают. Ему даешь Героя, а он не может не принять или устроить демарш. Вся эта история для рейтинга президента", – объяснил свою точку зрения Алексей Ковжун.

Одновременно с этим, указал автор, есть в Украине и те, что заслуживают звание Героя больше.

"Наши воины совершают героические поступки, многие из них погибают. Где у нас стела героев войны, где все имена людей, которых потеряли в эти годы? Где их награды? Это несправедливо", – возмущается автор.

Медиаэксперту жутко и стыдно от существующего списка Героев Украины.

"Если посмотреть на список Героев Украины становится жутко и стыдно. Особенно это любил делать Янукович, который был типичным совком. В привычной совковой манере "за заслуги перед родиной и в связи с 60-летием". Как говорили во времена Брежнева. Таким образом награды обесцениваются. Если раздать их всем, то какая ценность? Надо перезапустить с нуля всё", – подытожил Алексей Ковжун.

Politeka писала, что Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами шесть харьковчан ко Дню Независимости Украины. Награды присвоили за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм, передает Харьков Тудей.

Двух харьковчан отметили орденами - теннисистку Элину Свитолину (орден "За заслуги" ІІ степени) и главу харьковского отделения общественной организации "Ассоциация евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Леонида Шевченко (орден "За заслуги" III степени).

Украинский музыкант и бывший лидер группы «Тартак» Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги» III степени, который ему планировал вручить президент Владимир Зеленский. Свой отказ Александр просто и доступно пояснил в видеообращении в социальной сети Фейсбук, резонно отметив, что главе государства такой формат общения ближе.

По его словам, о том, что его внесли в списки тех, кого собираются награждать, он узнал из интернета, где опубликован указ за подписью президента. Однако такое внимание к своей персоне певец и музыкант считает излишним. Он уверен: есть более достойные этой награды люди.

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