Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
Как передает Politeka.net, об этом политик заявил в видеообращении на грузинском языке (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)
"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовалась Грузией, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, и я знаю, что я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!, - заявил экс-президент Грузии.
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Также, на своей страничке в Facebook он назвал Украину своим вторым домом и поблагодарил судьбу за все события последних семи лет, которые он пережил здесь.
"Я всегда любил Украину. В самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий, и я очень это ценю. Благодарен судьбе за то, что дала мне возможность испытать все это последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы", - сказал Саакашвили.
Кроме того, он извинился за ошибки перед народом:
"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа",- отметил политик.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство и 29 мая бывший президент Грузии снова приехал в Украину.
Стоить отметить, что накануне выборов, Михаил Саакашвили заявил, что Грузия может исчезнуть как страна.
"Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", - отметил политик.
Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".
Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".
Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.