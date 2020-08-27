Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Как передает Politeka.net, об этом политик заявил в видеообращении на грузинском языке (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовалась Грузией, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, и я знаю, что я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!, - заявил экс-президент Грузии.

Также, на своей страничке в Facebook он назвал Украину своим вторым домом и поблагодарил судьбу за все события последних семи лет, которые он пережил здесь.

"Я всегда любил Украину. В самые трудные времена Украина приняла меня без всяких условий, и я очень это ценю. Благодарен судьбе за то, что дала мне возможность испытать все это последние семь лет и достаточно времени подумать и оценить многие проблемы", - сказал Саакашвили.

Кроме того, он извинился за ошибки перед народом:

"Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа",- отметил политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство и 29 мая бывший президент Грузии снова приехал в Украину.

Стоить отметить, что накануне выборов, Михаил Саакашвили заявил, что Грузия может исчезнуть как страна.

"Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", - отметил политик.