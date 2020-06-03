Михаил Саакашвили не сдержал эмоций, отвечая на вопрос о реформах, посоветовав украинцам самим "шевелиться"

Так, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили во время онлайн-встречи с представителями бизнеса сорвался после вопроса о "конкретных делах". Кадры со срывом политика появились в сети (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"А когда будут дела конкретные?", - спросил у Саакашвили украинец по имени Николай Стоик.

"Что значит дела конкретные?... Ой, Саакашвили пришел, разочаровал людей... Да пошли все к черту, кто так думает!, - гневно отреагировал глава комитета по реформам. - Занимайтесь своим (делом, - ред.), а не этой... Надоело мне это. Ой, назначили, а когда будут дела? Все в ваших руках... К чертовой матери, сколько можно? "А мы так надеялись, разочаровал..." Сами пошевелитесь"

Ситуацию активно комментируют в сети:

"давайте меньше разговоров! уже годовщина будет. Месяц"

"Хочеться як скоріше бачить результат удачі"

"А когда будут дела? Конкретные. И по МВФ откажитесь!!!"

"Уже и Саакашвили есть, а ничего не меняется"

#ГоворитьБізнес #ГоворитьБізнес Онлайн зустріч з бізнесом Gepostet von Mikheil Saakashvili am Dienstag, 2. Juni 2020

Ранее мы сообщали, Саакашвили в эфире политического ток-шоу заявил, что украинская экономика на сегодняшний день больше не может удерживать груз коррупционеров.

"Есть люди, которые прямо не работают на Москву, но хотели бы, чтобы все оставалось как есть. Так вот, я им хочу сказать: это просто невозможно. Если это болото не осушить, если из коррупционного водоворота не вытащить Украину… Халява закончилась!", - подчеркнул Саакашвили.



Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, Саакашвили получил должность в правительстве.