Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что члены набсовета "Укрзализныци" получают неприлично мало

Такое заявление Саакашвили сделал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

"В сталинское время, наверное, расстреливали бы за это, за саботаж. Локомотивом управляет одно звено, вагонами - другое, движением - третье, и они не могут договориться. Там нет единого авторитета. Там нет начальника уже давно. Все, кто был до этого, - проворовались. Сейчас наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за 1500 долларов наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое купить?" - высказался чиновник.

Саакашвили добавил, что из-за такой ситуации перевозки в Украине могут вообще остановиться.

"К концу июля железная дорога Украины может остановиться. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т. д. Все к этому идет. И мне кажется, что они (члены набсовета, - ред.) брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.

Отметим, украинцев оскорбило такое высказывание Саакашвили в то время как значительная часть населения страны живет за чертой бедности и могут только мечтать о зарплатах в 1500 долларов.

«Михо, не сочиняй. У чиновников достаточно высокая зарплата и их очень много, а пенсионеры выживают. Дисбаланс большой. Для бюджета это трудно», «Наконец Михо откровенно раскрыла свою глубинную сущность. Он рассматривает государственную службу и работу в государственном предприятии как источник обогащения», «Охренел ты, Михо совсем!!! Полстраны живет на 200 $ в месяц. И попробуй еще найти такую работу, чтоб хоть это получать», «А на пенсию 2300...», «А интересно, а уважаемый бывший президент Грузии представляет себе, как вообще прожить на 40 долларов в месяц, а еще оплатить квартиру кушать и детей кормить?», «Не, ну если пятизвёздочный коньяк бутылками жрать, то действительно ребёнку на мороженое не хватит», «Максимальная зарплата государственных чиновников не должна превышать минимальную зарплату более чем в пять раз!!!», - пишут в сети.

Напомним, Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки: "Сами шевелитесь! Пошли все к черту, кто..."

Как сообщала Politeka, Саакашвили после угроз Грузии заговорил об исчезновении Украины: "Перестанет существовать".

Также Politeka писала, что Зеленский поплатился за назначение Саакашвили, конфликт с Грузией вышел из-под контроля.