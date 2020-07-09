После случая в Египте загадочная сила "наказала" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону для YouTube, передает Politeka.net.

Как рассказал Саакашвили, во время политического кризиса в Грузии он решил поехать отдохнуть на море. Дело было зимой, поэтому он отправился в Египет, где понырял в Шарм-эль-Шейхе. Во время поездки политику позвонил египетский президент Мухаммед Мурси и настойчиво пригласил посетить Каир. Вскоре к Саакашвили постучал губернатор, который и отвез его в столицу страны.

В Каире Михаилу Саакашвили показали местные достопримечательности, в частности, усыпальницу фараона Хеопса, и провели по местам, недоступным для обычных туристов. Так специально для такого гостя египетские чиновники закрыли музей.

"Мы посмотрели Тутанхамона. Потом действительно посмотрели Рамзеса II. Мне сказали: "Это Рамзес II". Я говорю: "Как классно". Ну, значит, кто-то предложил Рамзесу пожать руку", - рассказал Саакашвили. - "Я не буду рассказывать детали… Ничего плохого не произошло. Но через несколько недель или дней я был с визитом в Турции. Я вышел вечером прокатиться на велосипеде – какая-то сила свергла меня с велосипеда".

Бывший президент Грузии отметил, что после падения сильно травмировал руку, которой коснулся мертвого фараона: "Я сломал руку в пяти местах. Так что надо с этими вещами осторожнее".

Напомним, Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки: "Сами шевелитесь! Пошли все к черту, кто..."

Как сообщала Politeka, Саакашвили после угроз Грузии заговорил об исчезновении Украины: "Перестанет существовать".

Также Politeka писала, что Зеленский поплатился за назначение Саакашвили, конфликт с Грузией вышел из-под контроля.