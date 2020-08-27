"Национальный корпус" отреагировал на обвинения нардепа Ильи Кивы относительно расстрела автобуса под Харьковом

Об этом информирует пресс-служба политической партии в Telegram.

В частности, в политической партии отвергли все обвинения Ильи Кивы и заявили, что их представители не имеют отношения к расстрелу автобуса.

"Политическая партия Национальный корпус, так же как и полк "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушок Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков", - говорится в сообщении.

Напомним, что народный депутат Илья Кива сообщил, что сегодня днем на трассе Киев-Харьков якобы расстреляли автобус, в котором находились представители движения "Патриоты - за Жизнь".

По словам парламентария, в результате вооруженного нападения якобы были ранены четыре человека, одного человека похитили.

Илья Кива заявил, что за нападением якобы стоят представители "Азова" и "Национального корпуса" и потребовал реакции от власти и силовиков.

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