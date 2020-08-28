Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил не допускать к участию в выборах граждан, которые сотрудничают с РФ

Как передает Politeka.net, слова главы ведомства передает пресс-служба СНБО.

Кроме того, Баканов выступил с инициативой исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы в Украине.

Также мы сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в одном из последних интервью заявил, что подготовиться к выборам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до 25-го октября Украина не успеет.

"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25-го октября подготовить там выборы. Речь идет о том, чтобы не закрывать полностью. И неизвестно когда там будут выборы. А в соответствии с Минскими договоренностями, выборы там должны состояться", - сообщил Леонид Кравчук.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.