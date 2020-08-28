Турция и Украина перешли на новый этап взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны

Как передает Politeka.net, 27 августа в Анкаре с министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк провел официальную встречу с вице-премьером Украины Олегом Урусским, пишет "ТРТ на русском".

После беседы тет-а-тет состоялась встреча делегаций, во время которой представитель Турции заявил, что визит украинцев стал ключевым шагом для развития сотрудничества в сфере обороны, авиации и судостроения. Он напомнил, что Украина покупает турецкие беспилотные аппараты «Baykar», которые могут совершить переворот в военных действиях.

«Мы поставляем в Украину вооруженные беспилотники, за которыми с восхищением наблюдает весь мир. В наступательных беспилотниках «Акынджи» мы используем двигатель, который поставляется из Украины, и мы работаем над тем, чтобы производить эти двигатели своими силами", - отметил чиновник. - "«Акынджи» станет поворотной точкой, которая изменит концепции обороны. Турция и Украина дополняют друг друга в вопросе технологий".

Олег Урусский добавил, что сотрудничество Украины и Турции перейдет на качественно новый уровень благодаря совместным проектам. По его словам, президенты Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган уделают особое внимание перспективам в оборонной промышленности.

"С Турцией мы не просто соседи, а друзья и стратегические партнеры", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь, 25 августа Владимир Зеленский наградил государственными орденами главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пресс-секретаря президента Ибрагима Калына, а также гендиректора компании «Baykar» Халюка Байрактара "за весомый вклад в укрепление международного авторитета Украины".

Напомним, что Турция может ввести войска в Крым для сдерживания РФ: "по просьбе правительства..."

Как писала Politeka, Песков выдвинул условие Украине и намекнул на встречу Путина с Зеленским: «Только после…»

Путин остался недовольным, что Украина покинула СССР "с подарками" от РФ: "Они будут..."