Турция может ввести войска в Крым для сдерживания агрессии РФ
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил социолог и политолог Виктор Небоженко на своей страничке в Facebook.
По его словам, такой сценарий имеет право на жизнь, так как турецкие войска уже вошли в Нахичевань - автономную территория Азербайджана, которая является подобием оккупированного Россией Крыма.
"Это международный прецедент. Теперь, в будущем, точно так, как Турция, по просьбе азербайджанского правительства, ввела войска в Нахичевань, точно так Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова", - отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что Турция единственная из стран НАТО и всей Евразии, которая не боится России и делает все что считает нужным.
По его словам, президент Турции, приняв просьбу азербайджанского правительства, воткнул "нож в спину" Путину.
"Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами", - заключил политолог.
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