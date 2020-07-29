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Турция может ввести войска в Крым для сдерживания агрессии РФ

Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил социолог и политолог Виктор Небоженко на своей страничке в Facebook.

По его словам, такой сценарий имеет право на жизнь, так как турецкие войска уже вошли в Нахичевань - автономную территория Азербайджана, которая является подобием оккупированного Россией Крыма.

"Это международный прецедент. Теперь, в будущем, точно так, как Турция, по просьбе азербайджанского правительства, ввела войска в Нахичевань, точно так Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что Турция единственная из стран НАТО и всей Евразии, которая не боится России и делает все что считает нужным.

По его словам, президент Турции, приняв просьбу азербайджанского правительства, воткнул "нож в спину" Путину.

"Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами", - заключил политолог.