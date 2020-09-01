Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину

В частности, она заявила, что украинская сторона незаконно лишила людей пресной питьевой воды на полуострове. Со своими претензиями она якобы обратилась в Организацию Объединенных Наций, чтобы приструнить Украину.

Этим она похвасталась в своем Телеграм-канале.

"Важно то, что мой статус как представителя крымчан в Парламенте России признан столь влиятельной международной организацией! А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России", – написала скандальная Поклонская.

По словам Поклонской, ей предложили сотрудничество с департаментом ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму.

Напоследок она обвинила украинские власти в зависимости от Запада, преступлениях против жителей Крыма и посыпала невменяемыми укорами в сторону Украины.

"Конечно, диалог должен идти и с украинской властью, но проблема заключается в её слабости и абсолютной зависимости от "кукловодов" на Западе. Факт нарушения прав жителей Крыма, увы, не волнует президента Украины, постоянно "ратующего" за крымчан та "єдність". И пока не набравшегося смелости для реального диалога с нами – крымчанами", – заявила Поклонская.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину.

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма.

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России.

