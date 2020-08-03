Депутат російської Держдуми, екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що їй не подобається те, що трапилося з Кримом
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Поклонську здивував прийом у Феодосії, вона заявила, що хоче "на кілька днів приїхати туди з групою спецназу по наведенню порядку". "Місто просто виживає".
Вона розповіла, що у Феодосії твориться свавілля, а саме - викиди каналізації в море, незаконна забудова прибережної зони, смердючі звалища і шалена корупція.
В кінці своїх обурення вона пригрозила подати скаргу на Феодосію головному ставленику Путіна в Криму Сергію Аксьонову.
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До слова, екс-генпрокурор Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська похвалилася новим хобі
Вона вирішила освоїти премудрості поводження з мечем і вже похвалилася успіхами на своїй сторінці в Фейсбуці.
На знімках вона позує в довгій літній сукні з розвівається подолом, поставивши перед собою меч в третину свого зросту.
"Запитайте мене: чому з мечем? Вчуся) знаючі люди кажуть, що у мене виходить», – підписала вона публікацію.
У коментарях не поскупилися на оцінку нового захоплення Поклонської, в першу чергу зазначивши, що її параметри абсолютно не відповідають такому заняттю, а також розкритикувавши за те, що зайнята не тією справою.
Раніше ми писали про те, що Поклонська вимагає від світової спільноти вжити невідкладних заходів для зняття Україною блокування подачі води в анексований Крим.
Свою вимогу вона відправила на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну:"борг перед дідами".
Як повідомляла Politeka, Поклонську прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".
Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "вони цього хочуть".