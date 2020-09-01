Представитель Киевсовета считает, что депутаты парламента, избранные по столичным мажоритарным округам не работают в пользу своих избирателей

Об этом он рассказал в интервью изданию Big Kyiv.

"Единственными лоббистами интересов киевлян остались местные депутаты. И с остальными, я и не понимаю с чем “новые” нардепы могут выходить к людям. Они ничего не обещали на выборах, следовательно и отчитываться не за что. Какие-то абстрактные лозунги и волна популярности Президента сделали свое дело, но жизнь – не сериал», - уверен он.

Также Андрей Андреев возмущается из-за того, что у центральной власти отсутствует стратегическое видение развития города.

«То что происходит в стране, если говорить о центральной власти, не выдерживает никакой критики. Как политические оппоненты, они вызывают улыбку, как руководители государства - ужас и беспокойство, потому что отсутствует стратегия. К тому же в их команде непонятно, кто принимает решения по Киеву. Выставили кандидатом бывшего мэра Равы Русской кандидатом. А вы знаете сколько в Раве Русской избирателей? Восемь тысяч... Там управлять можно с балкона», - добавил депутат.

Ранее, Андрей Андреев отмечал, что партия власти приняла новое избирательное законодательство под себя.