Переход всех украинских школ на обучение на государственном языке немало разозлил российский политикум

Высказался по этому поводу и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает Politeka.net.

На своей странице в Twitter он не скрывал возмущения и даже предложил наказания за такое решение украинских властей.

«На Украине вступил в силу закон о переводе русскоязычных школ на украинский язык. Миллионы русскоязычных граждан лишены права учить своих детей на родном языке. Призываю незамедлительно принять меры и ввести санкции против Украины», – говорится в сообщении.

Публикация политика вызвала серьезную дискуссию в комментариях. И если одни поддержали его слова, то нашлось очень немало тех, кто поинтересовался тем, как обстоят дела с украинским языком и украинскими школами в России, где проживают миллионы украинцев.

«А сколько украиноязычных школ в РФ ? У нас официально несколько млн граждан РФ украинцы, и они не могут учиться на родном языке. Печалька», «покажи мне украинскую школу в россии. есть? а теперь заткнись», «В России живут около 2 млн. украинцев. Сколько школ украинских? Например, на дальнем востоке, в зеленом клине сколько украинских школ?», «А давай у нас на России переведем все украинские школы на русский язык... Покажем им кузькину мать!», «Сергей, у нас в России куча более серьёзных проблем,а вы вмешиваетесь в дела Украины с их школами. В российских школах у детей бесплатное питание лишь 2 кусочка хлеба и чай. Вы, действительно, считаете, что именно вы должны решать, на каком языке должны работать школы в Украине?», – пишут пользователи.

Как известно, в 2017 году был принят закон «Об образовании», который предусматривал полный переход всей системы образования на украинский язык. Законом «О среднем образовании», который дополнительно был принят в 2020 году, были прописаны подробные условия перехода школ на украинский язык.

Согласно ему, ученики всех русскоязычных школ 5-11 классов переходят на украинский язык обучения. Изучение русского остается возможным в качестве отдельного предмета и на факультативах. Ученикам начальной школы преподавать предметы будут на родном языке.

Что касается частных школ, то они могут самостоятельно выбирать язык обучения. Правда, они все равно должны обеспечить качественное изучение государственного языка.

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