Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил об «украинском следе» в дистабилизации обстановки в Беларуси

Об двух сотнях экстремистов, натренированных на украинской территории, которые приехали «качать» соседнюю страну, руководитель МИД РФ заявил после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть национальный корпус, есть Правый сектор. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси», – выдал топ-чиновник Путина.

Он также озвучил, где располагаются лагеря по подготовке опасных элеиментов. По его словам, они есть в Днепропетровской и Волынской областях.

Слова Лаврова уже высмеяли в соцсетях. Так, блогер под ником Вашингтонский Öбком, сообщив о заявлении Лаврова, добавил:

«О, старые добрые методички! А КГБ Беларуси то спят!».

Лавров: по нашим оценкам порядка 200 экстремистов, натренированных на Украине, находятся в Республике Беларусь для дестабилизации обстановки.



О, старые добрые методички!

А КГБ Беларуси то спят! — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 2, 2020

«Похоже, экстремистов перепутали на почте и отправили в Минск 200 штук не из Украины, а из РФ», «33 обратно уже отправили. Отстаете от жизни», «Визитки соответствующие имеют при себе», «В республике Беларусь дестабилизирует обстановку только Лукашенко и его менты», «Почему за ложь ни разу не ответил никто из российских профессиональных лжецов на высоких постах? Никогда? Ни опровержений, ни признания "ошибки"? Их продолжают слушать и принимать главы держав, крупных международных организаций? Жать руки. Это что? все куплены, рот на замках?», – пишут в ответ в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Минске сотрудников МЧС заставили снимать с балконов жителей бело-красно-белые флаги, а 72-летнюю женщину будут даже судить за то, что посмела повесить такой флаг у себя в окне.

Напомним, Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.

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Также Politeka писала, что бывший разведчик КГБ предупредил о свержении Путина.