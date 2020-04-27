В России растет количество заболевших вирусом из Китая, а врачи кричат о плохом обеспечении

Тем временем власти не знают, кому бы из западных стран, охваченных эпидемией, предложить свою помощь, передает Politeka.net.

Однако населению России это подается совсем под другим углом. Под каким именно, продемонстрировал в своем Twitter блогер Մιtαuskαs на примере главы МИД РФ Сергея Лаврова. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

На записи глава внешнеполитического ведомства разразился бредом о том, что Европа спит и видит помощь от России.

«Мы знаем по целому ряду источников про целый ряд стран Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Им просто не разрешают этого делать старшие товарищи».

Какие именно товарищи, Лавров не уточняет. Однако тут же приводит в пример какой-то «великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола», который якобы попросил у одного из российских фондов помощи, даже за деньги, а когда было получено добро, руководство клуба отозвало просьбу.

Не знаю какую гадость подсыпают лошади в овес, но она уверена, что страны ЕС, где бизнес и граждане получают от государства финансовую поддержку, "хотят обратиться к РФ за помощью"

О том, что за помощью к РФ не прочь обратиться россияне, не получившие ни копейки, лошади неведомо pic.twitter.com/hUoOfuI9IN — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) April 26, 2020

«Прислали еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где написали: «Извиняемся, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили это сделать», – поведал глава МИД.

«Не знаю, какую гадость подсыпают лошади в овес, но она уверена, что страны ЕС, где бизнес и граждане получают от государства финансовую поддержку, "хотят обратиться к РФ за помощью". О том, что за помощью к РФ не прочь обратиться россияне, не получившие ни копейки, лошади неведомо», – подписал видео блогер.

Запись не оставила равнодушными пользователей сети.

«Какой-то... Из-за какого-то... По-моему... Сделка... Очень четко изложена мысль. Для связки хорошо подойдут "дон" или "*ля"», «Вы что, там, на Западе, не можете перекрыть каналы поставок кокса Сероже Лаврову с Маруськой Захаровой из Венесуэлы? Че тянете резину? Х**чьте санкциями этих коксонюхов по-полной», «Даже если у нас будет массовый голод, они будут помогать другим странам. Палач Сталин делал так же», «Сплошные отцы нации», «Мания величия, перешедшая в маразм. Корм был явно с нафталином», «Это такая историческая забава – помогать людоедам в Африке и самим ходить с голой задницей», «Видимо, нашим тоже старший брат не разрешает помогать», – иронизируют под публикацией.

Ранее Россия решила помочь Италии, отправив туда гумконвой и военных врачей. Потом выяснилось, что 80% этой помощи оказались бесполезными.

Напомним, РФ собралась помочь «братьям» в Киеве, украинцы обескуражены.

Как сообщала Politeka, в Киеве готовят «теплую» встречу гумконвою из РФ.

Также Politeka писала, что Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.