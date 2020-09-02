После заявления Витольда Фокина о необходимости предоставления автономии всему Донбассу и полной амнистии боевиков Леонид Кравчук не стал молчать
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что Фокина, которые является заместителем Кравчука, нужно исключить из ТКГ.
Об этом он заявил в эфире Эспрессо TV.
Первый президент Украины подчеркнул, что он не имеет ни малейшего отношения к назначению Фокина первым заместителем главы делегации, поскольку эти решения принимались в Офисе президента.
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Инициативы своего первого зама по Донбассу Кравчук назвал антиукраинскими и добавил, что в ближайшее время ТКГ обсудит вопрос исключения Фокина.
«Здесь не может быть иного решения. Ведь то, что Фокин публично заявляет о Донбассе, – это абсолютно русский нарратив, который представляет опасность для всей страны», — подчеркнул он.
Как известно, слова Фокина вызвали огромный шквал обсуждений среди украинских патриотов. Так, украинская доброволец, основательница инструкторской группы «Марусины медведи» Маруся Зверобой заявила, что после подобных инициатив место политика в тюрьме.
Она подчеркнула, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Витольда Фокина, как и заявления его руководителя Леонида Кравчука тянут на уголовные производства по статье «государственная измена». Поэтому оба должны быть уволены и отправлены под суд.
В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что из-за высказываний заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе происходит манипуляция общественным мнением.
«Мол, вы не так поняли, а на самом деле, это идет насаждение российских прихотей в мозги украинского избирателя. Это приведение общества к нормальному восприятию таких заявлений», – считает она.
Ранее мы писали о том, что, по мнению общественного деятеля Олеся Дония, Леонид Кравчук позволяет себе гораздо больше политических заявлений, чем в свое время Леонид Кучма.
Напомним, Юсупова объяснила, чем чревато назначение Кравчука и Фокина.
Как сообщала Politeka, Фокин сделал громкое заявление об аннексии Крыма.
Также Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.