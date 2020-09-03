Народный депутат Петр Порошенко может баллотироваться в мэры Киева от «Европейской солидарности»



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"Рассматривается возможность выдвинуть в качестве кандидатуры мэра Киева своего лидера Петра Порошенко. Согласно информации представителя политсилы, столица для них является стратегически важной целью, поэтому и кандидат должен быть соответствующий", - говорится в сообщении.



Источники отмечают, что если в ближайшее время социология покажет рост рейтинга Порошенко как мэра, то его кандидатуру утвердят уже до 15 сентября. Как передает Politeka.net , об этом сообщили источники в политсиле пятого президента Украины журналистам PavlovskyNews. "Рассматривается возможность выдвинуть в качестве кандидатуры мэра Киева своего лидера Петра Порошенко. Согласно информации представителя политсилы, столица для них является стратегически важной целью, поэтому и кандидат должен быть соответствующий", - говорится в сообщении.Источники отмечают, что если в ближайшее время социология покажет рост рейтинга Порошенко как мэра, то его кандидатуру утвердят уже до 15 сентября.

Возможное выдвижение Петра Алексеевича на пост градоначальника столице украинцы не одобрили:

"Куда-нибудь, лишь бы до корыта", "Мы уже в европейской Украине. Достаточно!", "Возьмите меня хоть куда-нибудь", "Никак не успокоится!!!!Любит власть и халявные деньги", "Это капец. Так заболеть. В двери не пускают, так в окно залезу", - писали украинцы в сети.