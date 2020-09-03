Депутаты Гео Лерос и Николай Тищенко устроили перепалку в прямом эфире



Как передает Politeka.net, завязался во время передачи телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ведущись попросил Николая Тищенко прокомментировать высказывание Гео Лероса о президенте.

"Предательство. По другому это назвать невозможно. Человек пришел не общих обещаниях, чтобы сделать Украину лучше, но превращается в предателя, который раскачивает лодку изнутри", - отметил Тищенко.

Лерос тут же ответил своему собеседнику:

"Эти люди пришли, чтобы грабить. Подход некоторых слуг народа заключается в том, что ты должен молчать, а если ты им портишь малину, и регистрируешь уголовные дела против них, то ты автоматически становишься врагом. Коля, ты ж клялся не Зеленскому, а перед народом, ты давал обещания перед гражданами Украины. Ты не обязан перед Ермаком, перед Зеленским. Ты несешь ответственность за всех граждан Украины", - парировал нардеп.

В свою очередь Тищенко обвинил своего собеседника в самопиаре

"Я не хотел бы переходить на личности, но Гео, в отличие от меня, пришел в команду по списку и ему не очень просто говорить с таким человеком как я - мажоритарщиком, который доказал свое нахождение в команде. Он пришел "на подушке" президента и на ожиданиях общества. И вместо того, чтобы играть в команде, он переходит на личности", - заявил Николай.

Напомним, Зеленский отреагировал на оскорбительное высказывание Лероса.

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