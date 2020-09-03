Главу Генпрокуратуры Ирину Венедиктову могут заменить на бывшего заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса

Как сообщает Politeka.net, такую информацию на своем Telegram-канале сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Зе рассматривает вариант замены Венедиктовой на посту генпрокурора на Анатолия Матиоса", — сообщил парламентарий и добавил. - "А на САП Офис Президента хочет протянуть депутата от Слуги народа Андрея Костина". Андрей Костин возглавляет комитет Верховной Рады вопросам правовой политики.

Анатолий Матиос уже отреагировал на заявление Гончаренко и поспешил опровергнуть слухи о своем назначении в Генпрокуратуру в Телеграм:

"Слышал об этой, вроде бы хитрой, "политтехнологической утке". Знаю, откуда она взлетела и с чьей помощью. Точно знаю - или ее кто-то из охотников собьет на закуску, или она где-то в камышах другой лужи сядет. А возможно, утка вообще резиновая! По имени Додик !;)) Честно! Мне такие предложения точно не поступали... Были другие! Но посмотрим, как они взлетят!".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также прокомментировал слухи о кадровых перестановках. По его словам, в партии о замене Ирины Венедиктовой пока не говорят: "Читал об этом в анонимных Телеграмм-каналах. Никаких намеков на это и разговоров нет".

Основатель экспертной организации Statewatch Александр Леменев в свою очередь отметил в "Facebook", что по его источникам во властных структурах кандидатура Анатолия Матиоса уже согласована.

"Анатолий Матиос, говорят не все так сейчас плохо. Офис Президента вчера согласовал Вас на пост следующего Генпрокурора. Это услышан даже не от коллег по общественному сектору, а несколько выше. Что же, должны поблагодарить Сергей Владимирович Левочкина, что изрядно увеличивает свое влияние в рамках политической жизни", - отметил эксперт. - "Дети играют. Левочкин усиливается. Всегда знал, кто действительно влиятельный, а кто для этих влиятельных просто ширма, чтобы пугать демократические силы".

В то же время, анонимный Телеграмм-канал "Резидент" приводит данные своих инсайдеров, согласно которым в Офисе президента пока не планируют снимать Венедиктову:

"Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента не рассматривают вариант замены Венедиктовой на посту Генпрокурора на Анатолия Матиоса, информация вброшена в СМИ специально для дисбаланса в команде Зеленского".

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