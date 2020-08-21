Журнал "Новое время" опубликовал рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины".

Возглавляют рейтинг известные политики и бизнесмены. Так, в первую десятку вошли: Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Владимир Зеленский, президент Украины;

2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;

3. Арсен Аваков, глава МВД;

4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;



5. Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от "Оппозиционной платформы — За жизнь";

6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";

7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии "Европейская солидарность";

8. Сергей Шефир, первый помощник президента;

9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;

10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке - Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответственно.