Народные депутаты придумали для украинцев очередную платную услугу

В Украине хотят внедрить регистрацию всех без исключения домашних животных, причем услуга эта будет платной.

По мнению известного украинского журналиста-расследователя Дениса Бигуса, главный смысл этой инициативы –«стрясти очень много бабла». Об этом он рассказал на своем канале BIHUS info. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Автор обратил внимание на то,ч то по новому законопроекту регистрировать в специальном государственном реестре придется не только котов, собак или БРС, но всех без исключения домашних животных.

«Обратите внимание на иронию. С одной стороны в этот перечень не попадает половина депутатского корпуса включительно с Яценко, у которого из нервной системы отточен только хватательный рефлекс, но в прямом смысле если говорить, то они вписали в этот закон тупо всех животных вообще. Если у вас собачка или кошечка, то вам еще повезло. Сложнее тем, у кого, например, несколько хомяков или несколько пауков, или муравьиная ферма, тем каюк, потому что всех животных нужно защитить и зарегистрировать в спецгосреестре», – подчеркнул Бигус.

Второй момент – это то, что регистрировать придется не напрямую, а через посредников.

«Короче, только специальные пацаны, которых только под это создадут, и с помощью только специального софта, который под это тоже создадут и, я уверен, что запатентуют», – пояснил расследователь, припомнив, что подобную схему уже провернули, когда по такой же методике созданные конторы регистрировали недвижимость украинцев в госреестре.Тогда за то, чтобы поменять несколько цифр, владельцы квартир платили по тысяче гривен.

Но животные – не квартиры:

«Я не знаю, сколько будет стоить оцифровать черную собачку Джека, пушистую кошку Мурку или жирную крысу Тошу, но, сколько бы не стоило, животных все равно больше, чем квартир. Будет река бабла», – отметил журналист.

Третий момент скандального закона заключается в том, что сначала он был о зоозащите, и лишь в конце всплыла норма о посредниках при регистрации

«Несколькими дополнительными пунктами его превратили на закон о доении, что тоже сфера животноводства, но есть предметная разница», – говорит Бигус.

Он недоумевает, зачем регистрировать всех животных подряд, однако уверен, что рейды полицейских, которые будут проверять наличие паспортов у попугаев или у таксы из парка, не заставят себя ждать.

«Тут бы еще пошутить об автоматическом списании щенков из реестра за долги по коммуналке, но я не стану, потому что… Зоозащитники говорят, что концептуально это правильно, что существует в мире регистрация животных. Ну ок, пусть будет. Но сейчас этот законопроект – это полная маразматичная фигня, единственный смысл которой просто стрясти бабло. Нет, не просто. Стрясти очень много бабла», – подытожил он.

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