В России возмутились из-за заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без участия украинцев на большинстве территорий РФ не было бы городов, цивилизации и другой инфраструктуры.
На заявление министра отреагировал российский сенатор Алексей Пушков на своем Телеграм-канале достаточно в грубой и оскорбительной форме. В духе лучших пропагандистов Кремля.
В частности, он написал, что украинской цивилизации никогда не существовало. Также российский сенатор подчеркнул, что заявление Кулебы - это очередная глупость.
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«Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается она нигде и ни в чем», - рассказал Пушков.
Также в своей публикации он указал на то, что люди, выступающие с подобными заявлениями, имеют очень глубокие комплексы, зародившееся из-за вторичности украинской истории, а также из-за отсутствия в Украине собственных исторических корней.
По мнению сенатора, именно по этой причине якобы некоторые украинские политики имеют острое желание сказать какую-либо ерунду или же пытаются что-либо доказать, но этого не существует и в помине.
В конце публикации Пушков показал свое незнание истории и продемонстрировал низкие умственные способности, заявив, что якобы во всем мире изучают российскую цивилизацию, и именно от нее отталкивался Киев.
Напомним, сенатор РФ Пушков сделал безумное заявление.
Как сообщала Politeka, одиозный Пушков раскатал губу и назвал Одессу "русским" городом.
Также Politeka писала, что Пушков рассказал, когда на Донбассе может стартовать разведение войск.