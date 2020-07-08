Член Ради Федерації РФ Олексій Пушков висловив територіальні претензії на Одесу
Як повідомляє Politeka.net, на телеграм-каналі одіозний Пушков виступив із заявою щодо Одеси, назвавши її «російським містом».
«Да уж, не запорізькі козаки, і не галичани побудували гордість Одеси - оперний театр. І Одесу теж не вони будували. Будь у Радянському Союзі розумніша, була б і зараз Одеса російським містом», - заявив одіозний російський політик.
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Раніше ми писали, що ВСУ знищили систему відеоспостереження, встановлену на Донбасі окупантами.
Кадри знищення опублікувала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook.
Так, наше захисники зробили точний постріл.
Камеру і антену терористи встановили на опорі лінії електропередач в районі Светлодарской дуги.
Камера дозволяла окупантам супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно активізували діяльність, а також здійснювати коригування вогню артилерії.
Раніше ми писали, що місцеві жителі Шепетівки (Хмельницька область), не хочуть, щоб військова техніка проїжджала по вулицях міста.
Про повстання місцевих жителів у своєму Facebook розповів користувач Олександр Ядаменко.
Інцидент стався , 30 червня, в Шепетівці, де розташований військовий полігон.
Так, мешканці населеного пункту перекрили дорогу, щоб БМП не могли проїхати вулицями міста.
Нагадаємо, бойовики пішли в атаку в ООС: зав'язалися жорсткі бої, ВСУ вистояли.
Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.
Також Politeka писала, що ВСУ дали по зубах росіянам на фронті: «великі втрати», розкриті деталі успіху в ООС.