Накануне местных выборов три самые рейтинговые партии Борисполя – «Наш край», «Слуга народа» и «Европейская солидарность» могут оказаться под контролем клана Федорчука-Шалимова. Политические приспособленцы, за которыми идет шлейф от Нашей Украины, Партии регионов, Нашего края и БПП планируют грабить Борисполь еще 5 лет, но уже под новыми знаменами.

Как сообщает Политрада, от Бориспольской организации «Слуга народа» на должность главы ОТГ планирует идти сын крупнейшего застройщика, успешного «освоителя бюджета Борисполя» — Игорь Шалимов. Как и его отец, молодой Шалимов за свою недолгую политическую карьеру успел стать депутатом от партии «Наш край», публично поддержать Петра Порошенко на президентских выборах 2019 г., чтобы уже в 2020 идти на должность главы ОТГ от партии «Слуга народа». Подобный выбор неоднозначного кандидата бьет по рейтингу партии и дискредитирует ее имидж.

Политические приспособленцы

Владимир и Игорь Шалимовы — действующие депутаты Бориспольского горсовета. Кроме этого, Владимир Шалимов руководит Бориспольской городской партийной организацией политической партии «Наш край». Отметим, что сопредседателями этой политсилы числятся Александр Мазурчак, Александр Фельдман, Антон Киссе и Сергей Кальцев, которые до событий Революции достоинства были членами Партии регионов.

В 2002-2006 годах Владимир Ильич Шалимов был помощником народного депутата Вадима Литвина (Коммунистическая партия Украины).

Схема рабочая отец в «Наш край» — сын в «Слугу»

На самом деле, схема максимально проста – действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук вместе с застройщиками города Шалимовыми вступил в сговор с политическими силами. Идея «клана» выкупить франшизы рейтинговых парти и – создать в новом совете Бориспольской ОТГ коалицию «Нашего края» и «Слуги народа», и следующие 5 лет «осваивать» бюджет через строительные подряды и «дерибан» земли. Судя по «Слуге народа» — этот план удался.

Така схема будет действовать по всей Киевской области, отличаясь в незначительных деталях.

Пикантность ситуации придает то, что Шалимов старший идет от «Нашего края», а младший от «Слуги народа». Что характерно на встречи с избирателями они ходят втроем Федорчук и два Шалимова. Интересно бы узнать позицию Президента о такой форме объединения — партии? Сам Шалимов младший не имеет никакого рейтинга. Да и кем бы он был без отца застройщика? Это означает сопротивление курсу президента на очищение власти и проведение реформ.

Почему выборы в Киевской области так бездарно сливают?

Реформа децентрализации открывает новые возможности для «распила». В частности, речь идет о «золотой» околокиевской земле, продажа которой будет открыта с 1 июля 2021 г. Очевидно, что старые бориспольские кланы уже потирают руки. Для того, чтобы сорвать куш остался последний шаг – имитировать выборы в ОТГ.

Можно только догадываться о масштабах новых махинаций мэра и его команды, если Федорчук без тендера выделил в 2015 г. 14 га городской земли для бисквитной фабрики «ROSHEN». Тогда срочно нужно было втереться в доверие к президенту Порошенко. Сейчас же можно и судится с «ROSHEN», выбивая миллионы для своей кампании. Мол, Зеленский такую борьбу оценит.

Избиратели Борисполя поверили в Зеленского 2019 г., что его политическая сила будет осуществлять прогрессивные изменения в стране – он набрал почти 70 % по округу.

На практике старые кланы по всей стране просто дискредитируют идеи Президента. Местные князьки выстраивают свои династии – на выборы вместо «новых лиц»-их дети. Сомнительно, что они будут реально развивать город, создавать в нем здоровый инвестиционный климат. Кланам и друзьям семьи конкуренция не нужна. Но отвечать прийдется за все — Президенту.