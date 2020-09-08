Депутат Гео Лерос рассказал о преследованиях со стороны власти

Как передает Politeka.net, об этом бывший "Слуга народа" рассказал в общении с журналистами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Я не боюсь ни президента, ни Ермака, с их репрессивной машиной, которую они включили. Если со мной или моей семьей что-то случится, то за это будет нести ответственность лично Владимир Зеленский", - отметил нардеп, и рассказал о случае, который произошел на днях.



"Вчера звонит мне моя знакомая у которой есть маленькая кафешка. Вчера к ней пришли правоохранительные органы и пытались достать записи с камер наблюдения именно тогда, когда я там обедал. Они с ума сошли? Это уже преследования политических деятелей. Реально Зеленский на сегодняшний день превращается в Лукашенко", - отметил нардеп.

Напомним, 1 сентября, Гео Лерос жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде.

Позже появилась информация о его исключении из фракции.

Сам Лерос поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента" и заявил, что никакие запугивания его "не остановят".

Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.