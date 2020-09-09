Вот это поворот!

ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего президента Украины Петра Порошенко

Такое заявление сделал заместитель директора ведомства Александр Бабиков в комментарии "Українським Новинам".

"Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", – отметил Бабиков и добавил, что речь идет о закрытии двух-трех дел.

Также Бабиков добавил, что Госбюро расследований пока что не планирует вызывать на допрос Порошенко.

Такая новость не осталась без внимания общественности.

Один из депутатов из "Слуги народа", Максим Бужанский уже прокомментировал заявление Бабикова.

"Прекрасно. Дело плавно идёт к причислению к лику святых", - отметил он в своем Telegram-канале.

Напомним, фамилия пятого президента Украины фигурирует в около 20 уголовных производствах. Недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка и четыре - она сама. А вот нынешний президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что наказание для его предшественника еще впереди. Напомним, военный набросился на Порошенко после слов об Иловайске А еще Politeka сообщала, что Порошенко спровоцировал новый скандал своим заявлением Также Politeka писала, что Порошенко встретился с Коломойским.



