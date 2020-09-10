Андрей Богдан неоднозначно высказался о бывшем президенте Украины Петре Порошенко

Как передает Politeka.net, свою характеристику нардепу озвучил экс-глава Офиса президента в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам Богдана, они знакомы с Порошенко еще со времен первого Майдана.

"У меня к нему тотальное невосприятие. Он очень умный и очень опытный. У меня вообще есть такая, понимаешь... Он очень умный: реально очень умный. Подготовленный и очень опытный. Политик с таким стажем! Бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен", - отметил бывший глава ОП.

В то же время Богдан считает, что на этом все хорошие качества Порошенко заканчиваются.

"Но он абсолютное зло. Вот для меня, с моей точки зрения, это человек, который дискредитирует вообще движение страны в Европу. Я своих знакомых, друзей из того же Львова... говорю: "Ну, вот если с Порошенко, то и не хочется в Европу идти". Ну ее нафиг, такую Европу", - отметил он.



Кроме того, Богдан рассказал, как Порошенко поступает со своими оппонентами.



"Да, просто он выжигает. Он делает так, что у него нет никаких конкурентов: кого-то покупает, кого-то запугивает, кого-то дискредитирует через телеканалы и интернет", - отметил экс-глава Офиса президента.

Кроме того, он уверен, что с точки зрения социологии пятый президент Украины Петр Порошенко являлся самым приемлемым соперником Зеленского.

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