У мережі оцінили можливе висунення Марини Порошенко в мери Києва
Як передає Politeka.net, в мережі з'явився ролик, на якому дружина п'ятого президента України з'явилася в партійному відеоролику.
На кадрах вона допомагає волонтерам і бере участь в доставці в лікарні та дитячі будинки медичного обладнання.
У мережі вже допускають, що Марина Порошенко братиме участь у виборах в мери Києва.
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Українці в мережі неоднозначно відреагували на можливе рішення дружини Петра Порошенка включиться в боротьбу за крісло градоначальника столиці України.
"Що цій родині відбувається? Манія величі?", "То один Петька крав, тепер будуть разом. Ще не нажралися!", "Хай бог милує! Віталька двох слів не зв'яже, а ця просто мукати буде... Ну, діячі...", "Як у казці: не хочу бути Мариною, а хочу бути Меркинею Київською", "Виглядає вона постійно, як лице підневільне, і куди її домашній узурпатор вкаже, туди вона і піде...",- писали в мережі.
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