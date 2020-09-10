У мережі оцінили можливе висунення Марини Порошенко в мери Києва

Як передає Politeka.net, в мережі з'явився ролик, на якому дружина п'ятого президента України з'явилася в партійному відеоролику.

На кадрах вона допомагає волонтерам і бере участь в доставці в лікарні та дитячі будинки медичного обладнання.

У мережі вже допускають, що Марина Порошенко братиме участь у виборах в мери Києва.