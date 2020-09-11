Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко унизили украинскую армию
Как передает Politeka.net, такое заявление сделал волонтер Юрий Касьянов на своей страничке в Facebook.
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Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала решения ТКГ об инспектировании на Донбассе совместно с представителями "ДНР".
Напомним, ВСУ будут патрулировать Донбасс вместе с оккупантами: новое решение ТКГ возмутило украинцев.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.