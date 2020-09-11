Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко унизили украинскую армию

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал волонтер Юрий Касьянов на своей страничке в Facebook.

"Пушилин крут. Нагнул Зеленского, который испугался, отступил, унизил Украину, воюющую армию, память о погибших в этой войне. В общем, понятно, кто настоящий "не лох".

Только не всем понятно, кто настоящий подлец", - отметил волонтер.

По его словам, Петр Порошенко уже шесть лет "разъединяет солдат, ветеранов, волонтёров, патриотов во имя власти и денег".

"Бросает ребят в котлах, проводит помпезные парады, отправляет утлые консервные банки на погибель в Керченский пролив, мародёрствует на войне, выхолащивает настоящий, жертвенный патриотизм, заменяя его лубочной флажково-вышиванковой профанацией, приводит своей убогой политикой клоунов к власти", - отметил волонтер.

Касьянов также напомнил, что в 2014 году Порошенко не препятствовал "шмону наших солдат" боевиком Мотороллой.