Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко унизили украинскую армию

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал волонтер Юрий Касьянов на своей страничке в Facebook.

"Пушилин крут. Нагнул Зеленского, который испугался, отступил, унизил Украину, воюющую армию, память о погибших в этой войне. В общем, понятно, кто настоящий "не лох".
Только не всем понятно, кто настоящий подлец", - отметил волонтер.

зеленский

По его словам, Петр Порошенко уже шесть лет "разъединяет солдат, ветеранов, волонтёров, патриотов во имя власти и денег".
 
"Бросает ребят в котлах, проводит помпезные парады, отправляет утлые консервные банки на погибель в Керченский пролив, мародёрствует на войне, выхолащивает настоящий, жертвенный патриотизм, заменяя его лубочной флажково-вышиванковой профанацией, приводит своей убогой политикой клоунов к власти", - отметил волонтер.

Петр Порошенко

Касьянов также напомнил, что в 2014 году Порошенко не препятствовал "шмону наших солдат" боевиком Мотороллой.
 
"Это он договаривался о совместных "инспекциях" украинских войск ещё в 2014 году, он отводил подразделения от линии фронта, он разрешал Моторолле шмонать наших солдат. А теперь весь такой в белом. Спаситель нации, отец народа. Даже похудел и сделал пластику. Жму руку, обнимаю. Весь ваш, Пётр Алексеевич Порошенко", - заключил волонтер.

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Ранее мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала решения ТКГ об инспектировании на Донбассе совместно с представителями "ДНР".

"Вы сделали это вместе, зеленые негодяи. Это позор на весь мир, никто нас не будет больше уважать. Бандюк публично унижает украинскую армию", - жестко высказалась волонтер в соцсетях.