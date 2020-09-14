Местные выборы можно отменить лишь в случае военного или чрезвычайного положения

Об этом передает Politeka со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно заявлению члена Центральной избирательной комиссии Сергея Постивого, отнесение территории к "красной" зоне карантина – не основание для признания невозможности проведения выборов.

По словам чиновника, на сегодняшний день в Комиссии нет информации о возможном переносе или отмене выборов в Украине в целом или на ее отдельных территориях в связи с карантином, введенным изз-за пандемии китайского вируса.

Однако, он уточнил при этом, что "теориетически" отмена или перенос выборов возможны, так как высшее руководство Украины может ввести чрезвычайное положение.

"На сегодняшний день, говорить, что будут какие-то отмены, у нас оснований нет", – акцентировал внимание член ЦИК.

Politeka писала о том, что Роман Бессмертный заявил о продвижении интересов РФ из-за выборов на Донбассе. По его словам, заявления руководства Украины о возможности проведения выборов на Донбассе в октябре текущего года фактически являются продвижением интересов РФ.

Такое мнение представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах.

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