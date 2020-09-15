Главный приоритет для главы украинского государства – возвращение украинских территорий и окончание войны
Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Politeka.
"Когда я что-то обещаю, это - не пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не романтические обещания", – заявил президент.
Также Зеленский рассказал, какие предвыборные обещания в плане мирного регулирования ему удалось выполнить.
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"Мы многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведение войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель не было. Это все видят, и Европа тоже. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", – цитирует издание главу государства.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, как плохо живется простым украинцам на неподконтрольной территории Донбасса.
"У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпение людей там иссякнет, то могут возникнуть беспорядки", – сказал он.
Politeka писала о том, что стало известно, как Украина борется с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией китайского вируса. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung рассказал президент Владимир Зеленский.
Так, глава государства похвастался, что Украина якобы борется с экономическим кризисом с помощью дешевых кредитов.
Зеленский в общении с журналистами подтвердил, что в результате кризиса, спровоцированного пандемией китайского вируса, некоторые украинцы потеряли работу, а многие предприятия объявили себя банкротами.
Более того, на предприятиях украинцам существенно урезали зарплаты, и некоторых начали отправлять в неоплачиваемый отпуск.
"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это понятно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям пережить кризис – предприятиям, фермерам и так далее. Раньше размер выплат по кредиту составлял от 20 до 25 процентов, теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже взяли эти кредиты на сумму 6 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро)", – похвастался Зеленский в интервью журналистам.
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