Главный приоритет для главы украинского государства – возвращение украинских территорий и окончание войны

Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Politeka.

"Когда я что-то обещаю, это - не пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не романтические обещания", – заявил президент.

Также Зеленский рассказал, какие предвыборные обещания в плане мирного регулирования ему удалось выполнить.

"Мы многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведение войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель не было. Это все видят, и Европа тоже. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", – цитирует издание главу государства.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, как плохо живется простым украинцам на неподконтрольной территории Донбасса.

"У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпение людей там иссякнет, то могут возникнуть беспорядки", – сказал он.

Politeka писала о том, что стало известно, как Украина борется с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией китайского вируса. Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung рассказал президент Владимир Зеленский.

Так, глава государства похвастался, что Украина якобы борется с экономическим кризисом с помощью дешевых кредитов.

Зеленский в общении с журналистами подтвердил, что в результате кризиса, спровоцированного пандемией китайского вируса, некоторые украинцы потеряли работу, а многие предприятия объявили себя банкротами.

Более того, на предприятиях украинцам существенно урезали зарплаты, и некоторых начали отправлять в неоплачиваемый отпуск.

"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это понятно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям пережить кризис – предприятиям, фермерам и так далее. Раньше размер выплат по кредиту составлял от 20 до 25 процентов, теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже взяли эти кредиты на сумму 6 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро)", – похвастался Зеленский в интервью журналистам.

Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем: "Я однозначно поддерживаю..."

"Непонятно кто настоящий подлец": волонтер рассказал, как Зеленский продолжает дело Порошенко.

"Уже не скрывает, как ему противен народ": инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.