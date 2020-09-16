Глава Беларуси Александр Лукашенко хочет договориться с властями Украины из-за ситуации с хасидами на границе

Как передает Politeka.net, об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Александр Лукашенко поручил своему правительству связаться с руководством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которых завернули на границе.

Пресс-секретарь Лукашенко также добавила в своем Telegram, что официальный Минск готов обеспечить транспортом паломников, которые направляются в Умань.

"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью это никак не повлияло", - написала она в Telegram.

По состоянию на 15 сентября, на границе Украины с Беларусью находятся 690 человек, котоыре пытаются попасть на территорию нашей страны.

Как информирует пресс-служба ГПСУ, пограничники с полицейскими были вынуждены установить заслон на линии границы в 700 метрах от пункта пропуска Новые Яриловичи.

Для усиления прикрытия на границе также была задействована авиация: вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для мониторинга.

В пресс-службе ГПСУ подчеркнули, что ситуация на границе Украины и Беларуси под полным контролем силовиков.

Ранее мы уже рассказывали, что сотни иностранцев на границе с Беларусью пытаются прорваться в Украину.

Несмотря на введенные ограничения в связи с китайским вирусом, сотни хасидов пытаются въехать в Украину, чтобы отправиться в Умань для празднования Рош а-Шана, который отмечается с вечера 18 сентября по 20 сентября.

Напомним, хасиды пошли на штурм украинской границы, несмотря на запрет.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.