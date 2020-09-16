Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил украинцев в… изучении украинского языка

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»во время обсуждения ситуации в Беларуси скандальный политик внезапно разразился фееричной речью, передает Politeka.net.

Сначала он заявил, что Беларусь – это уже не пророссийская, а проНАТОвская страна, которая никогда не вернется в сферу влияния РФ, а затем традиционно переключился на Украину.

«Вы пока здесь стоите, русские дети уже учатся на украинском языке. Это позор стране, которая защищает русских: заставлять учиться в начальной школе, по всей Украине, на чужом языке. Через 20 лет они будут настоящими украинцами, ненавидящими свою страну. Потому что бабушка умрет, говоря о России, мама будет плакать, говоря о России, а они уже украинцы. Что мы делаем? Это что, политика разве? Это наглость, произвол, это коммунисты, это царь. Все прос*али вы, ни на что не способные! Если бы эту страну получил бы Чингисхан, сейчас бы вся Европа говорила бы по-монгольски, а у вас русский язык запрещают везде», – не сдерживался Жириновский.

Он заверил всех в том, что одной Беларусью не закончится.

« Уже в наших национальных регионах переписывают учебники. На латиницу будут переходить? На арабский язык будут переходить? Мечети будут везде? Что вы скажете через 20-30 лет? Ой, давайте договариваться с Эр-Риядом?!»», – фонтанировал политик.

Як же гарно бомбить жиріка від української мови. Просто неймовірний кайф.Підписуйтеся 🔥Telegram- https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/HG07VXWqKX — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 16, 2020

Отрывком программы с заявлениями Жириновского поделился в соцсетях известный украинский блогер и ветеран АТО Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц», подчеркнув, что Владимира Вольфовича «бомбит» от украинского языка.

Напомним, обезумевший Жириновский пригрозил Украине из-за фильма.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.