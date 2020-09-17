В Верховной Раде Украины подтвердился еще один случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Наблюдатель".

Так, известно, что депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк заболел коронавирусом.

Сообщение о том, что у нардепа подтвердился COVID-19, рассылают народным избранникам от "Слуги народа" в рабочем чате. Журналистам, которые работают в сессионном зале украинского парламента, удалось зафиксировать эту переписку.

"Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - говорится в сообщении, которое получили все "слуги".

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко предлагает ввести в Украине обязательную вакцинацию и запретить ходить на работу и учебу тем, у кого нет прививки. Законопроектом Шевченко предлагается ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на рабочее место по решению главного эпидемиолога в регионе.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "дети не будут учиться...".