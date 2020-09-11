Одним з ключових пунктів законопроєкту є норма про можливість відсторонення від роботи та навчання осіб, які:
- є носіями збудників інфекційних захворювань;
- хворі небезпечними для оточуючих інфекційні хвороби;
- контактували з такими хворими (в цьому випадку передбачається виплата соцстрахування);
- ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади.
Також законопроєктом Шевченка пропонується ввести обов'язкові щеплення для низки категорій працівників. У разі необгрунтованої відмови від вакцини їх не допускатимуть на робоче місце за рішенням головного епідеміолога в регіоні.
Крім того, законопроєктом пропонується дозволяти дітям ходити в школу або садок тільки після відповідного вибору сімейного педіатра.
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Таку ініціативу досить категорично сприйняли в суспільстві, адже незрозумілим лишається, які саме вакцини чекають на українців.
Так, Telegram-канал "Ранковий кулик" закликав нардепів не голосувати за данний законопроєкт, нагадавши, що вакцини від коронавірусу в світі поки що немає.
Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".