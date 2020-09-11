Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко пропонує ввести в Україні обов'язкову вакцинацію та заборонити ходити на роботу і навчання тим, хто не має щеплення
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на законопроєкт №4058, текст якого оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Одним з ключових пунктів законопроєкту є норма про можливість відсторонення від роботи та навчання осіб, які:

  • є носіями збудників інфекційних захворювань;
  • хворі небезпечними для оточуючих інфекційні хвороби;
  • контактували з такими хворими (в цьому випадку передбачається виплата соцстрахування);
  • ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади.

Також законопроєктом Шевченка пропонується ввести обов'язкові щеплення для низки категорій працівників. У разі необгрунтованої відмови від вакцини їх не допускатимуть на робоче місце за рішенням головного епідеміолога в регіоні.

прививка,

Крім того, законопроєктом пропонується дозволяти дітям ходити в школу або садок тільки після відповідного вибору сімейного педіатра.

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Таку ініціативу досить категорично сприйняли в суспільстві, адже незрозумілим лишається, які саме вакцини чекають на українців.

Так, Telegram-канал "Ранковий кулик" закликав нардепів не голосувати за данний законопроєкт, нагадавши, що вакцини від коронавірусу в світі поки що немає.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".