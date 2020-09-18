Белорусский лидер Александр Лукашенко, кажется, совсем "свихнулся" на своей власти

Как передает Politeka, такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина", - написал министр.

Также, по мнению Авакова, Лукашенко не следует манипулировать и обвинять в чем-то Украину, ведь наше государство желает соседям только мира и процветания.

"Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств", - подчеркнул глава МВД.

На фоне этого он посоветовал Лукашенко успокоиться и "попить водички".

"Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", - добавил он.

В комментарии к собственной публикации Аваков разместил ссылки на белорусские СМИ, которые опубликовали видео, где Лукашенко призвал народ Украины, Литвы и Польши "остановить своих безумных политиков" и "не дать развиваться войне".

"Остановите!.. Своих политиков!" - выдал Лукашенко, обращаясь к украинцам, литовцам и полякам.

После этого присутствующие в зале начали организованно аплодировать.

"Повторяющаяся бред в адрес Украины утомляет", - прокомментировал Аваков.

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