Президент Білорусі Олександр Лукашенко після особистої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним оголосив про посилення кордону з Україною і спантеличив словами про війну

Гучну заяву політик, в країні якого з моменту президентських виборів минулого місяця не вщухають масштабні протести, зробив увечері 17 вересня на жіночому форумі "За Білорусь".

Лукашенко продовжує наполягати на тому, що мітинги в Білорусі нібито викликані впливом ззовні. На тлі цих заяв він прийняв рішення про посилення кордону з Україною.

"Ми розуміємо, що в їхньому арсеналі залишилося зовсім небагато прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну. Тому ми змушені відвести війська з вулиць, як я вже говорив, половину армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом. Насамперед з Литвою та Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - заявив президент Білорусі.

Він також підкреслив, що не хоче війни на території своєї країни. На його думку, для цього українцям потрібно "зупинити" своїх політиків.

"Я хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!",- заявив Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі оголосив, що через "гостру ситуацію" в країні проведе другий етап військових білорусько-російських навчань.

"Я змушений в останні дні разом з президентом Росії і міністром оборони відбудувати спільний захист Союзної держави", - повідомив політик.

Він також продовжує наполягати на тому, що вибори президента в Білорусі пройшли відповідно до закону і він є обраним главою держави.

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