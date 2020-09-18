Бизнесмены из Австрии готовы участвовать в реализации проектов по развитию инфраструктуры украинских Карпат

Об этом заявил на пресс-конференции во Львове Президент Украины Владимир Зеленский, передает Politeka со ссылкой на Укринформ.

В частности, речь идет об инвестировании в строительство горнолыжных курортов. По словам главы государства, эти вопросы он обсудил с канцлером и представителями бизнеса во время своего визита в Австрию.

"У меня был важный вопрос - это развитие Карпат, особенно привлечение инвестиций на горнолыжные курорты. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийский бизнес и специалистов. Я готов даже выделить наш самолет, чтобы собрать всех бизнесменов Австрии и встретить в наших Карпатах, чтобы показать все перспективы", – сказал Владимир Зеленский, добавив, что Австрия каждый год получает 15 млрд евро прибыли благодаря горнолыжным курортам.

Politeka сообщала, что Украина нарушает условия меморандума между Кабинетом министров Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что не способствует предоставлению кредитных средств НЭК «Укрэнерго» на поддержку ликвидности компании.

Об этом в ходе конференции заявила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина, напомнив, что банк - один их крупнейших инвесторов в энергетику Украины, один из самых активных инвесторов на рынке ВИЭ страны.

Масштабная вырубка карпатского леса – это прелюдия к экологической катастрофе. Такое мнение высказала певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко. Исполнительница убеждена, что экологическая катастрофа в Карпатах – это беда не только Украины, но и преступление перед всей планетой.

"Вагоны, полные еще живого леса, несущиеся ежедневно непрерывным потоком. Тягачи и грузовики, которые развозят его, опережая друг друга. Бензопилы "черных дровосеков" и "лесхозов в законе", которые "санитарно гладят" горные склоны и сосновые чащи. Лысеющие горы и мелеющие потоки, неудержимые наводнения и пустынные ветры. Слышите, как звучит эта какофония хаоса и жажды? Это прелюдия к экологической катастрофе", – убеждена Руслана.

Как сообщала Politeka, украинцам показали, что творят с лесами Карпат.

Напомним, украинский лес продолжают вывозить эшелонами, кадры.

Также Politeka писала, что вагоны под завязку забиты "кругляком" продолжают вывозить с Украины, кадры.