Что же это творится...

В сети появилось видео с вывозом леса в Черновицкой области



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы в Telegram-канале Teza.

Авторы канала утверждают, что всего было замечено целых 19 вагонов.

"Наводнение в Черновицкой области отступило. Но надолго ли? Тамошний житель насчитал сегодня 19 вагонов леса, который вывозили из Карпат за границу", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что вагоны под завязку забиты "кругляком".

Пользователи сети остались шокированными после увиденного.

"А потом плачут и кричат что их затопило", "Спасают лес, чтоб его не смыло дождём. Молодцы, хоть кто-то думает про лес", "Свои же своим за деньги веселую жизнь устраивают. За гроши родную маму продадут", "А потом скажут что это был сухостой или больные деревья", "Масштабы просто шокируют", "Президент этого не видит? Он или в доле, или не на своём месте", - писали украинцы.

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