Когда же это все закончится?

В сети показали, как вывозят леса из Ивано-Франковска

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал на своей страничке в Facebook Юрий Левченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Еще вода не успела сойти ... Ивано-Франковский вокзал", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что вагоны под завязку забиты деревиной, движутся в неизвестном направлении.

Данная запись вызвала бурные обсуждения в сети. Украинцы осудили

"Виноваты ВСЕ! Верхи воруют по-крупному, те кто прислуживают имеют меньше, но таки тоже воруют!!! А простому народу куда деваться?! Как же не взять? Ведь воруют все? Кто вагон, а кто баньку, сарай, а то и домик экологически чистый!!! Лишь бы нам хорошо было...", "А где люди? Почему не блокируя этот лес, чтобы не вывезли. Все сидят закрыты. Ничего не знаю моя хата с краю. А потом потоп!", "Карпаты едут на запад", "И наводнение ничему не научило? Все по барабану!", - писали пользователи сети.

Ще вода не встигла зійти... Івано-Франківський вокзал. Gepostet von Юрій Левченко am Mittwoch, 1. Juli 2020

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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