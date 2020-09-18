Нардеп от фракции Европейская Солидарность в Верховной раде 9-го созыва Ирина Геращенко вспомнила показательный момент из жизни Александра Лукашенко

В частности, она вспомнила, как 20 лет назад готовила сюжет о недемократических выборах в Беларуси.

Об этом она сообщила на своей странице в сети "Instagram" и опубликовала видео соответствующее (чтобы помотреть видео доскрольте до конца страницы).

Она также добавила, что тогда ей удалось впервые пообщаться с Александром Лукашенко.

"20 лет назад я готовила сюжет о недемократических выборах в Беларуси. В Минске цементировался диктаторский режим. Лукашенко на мой вопрос о выборах, бросил: "Девушка, запомните! Я не держусь за кресло посиневшими руками". А ведь вон как вцепился... 26 лет не могут оторвать",- написала Геращенко.



На видео можна увидеть, что на вопрос Ирины Геращенко о том пойдет ли он снова выборы и будет ли держаться за президентское кресло Александр Лукашенко заявил:

"Я что без рук, без ног? Работы не найду? Найду! Я думаю, что мне убежища нигде искать не надо. Но это надо победить! Поэтому я к этому совершенно спокойно отношусь. Запомните, девушка, имейте в виду, что сила моя в том, что я не уцепился за кресло и не держусь за него посиневшими руками", - заявил 20 лет назад Александр Лукашенко, таким его действительно давно не видели.

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