Кандидатка в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук в разгар войны на Донбассе ездила в Москву. Сообщение появилось появилось на Telegram-канале «Зеленые человечки» и быстро разошлось в соцсетях и СМИ.
В марте 2015 года Верещук ездила на вручение премии газеты Le Courrier de Russie пропагандистке Кремля Марине Ахмедовой за освещение войны на Донбассе, передает Depo. Она якобы является подругой Верещук.
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Сообщение вызвало немало резонанса в социальных сетях. «2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук тусит в Москве со своей подругой — российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов «ДНР». Теперь вы знаете что Верещук — гнилая рашистская консерва. «Мэри Поппинс», все, пора улетать в Ростов», — написала фейсбук-пользовательница Inessa Katesh.