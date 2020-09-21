Кандидатка в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук в разгар войны на Донбассе ездила в Москву. Сообщение появилось появилось на Telegram-канале «Зеленые человечки» и быстро разошлось в соцсетях и СМИ.

В марте 2015 года Верещук ездила на вручение премии газеты Le Courrier de Russie пропагандистке Кремля Марине Ахмедовой за освещение войны на Донбассе, передает Depo. Она якобы является подругой Верещук.

Сообщение вызвало немало резонанса в социальных сетях. «2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук тусит в Москве со своей подругой — российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов «ДНР». Теперь вы знаете что Верещук — гнилая рашистская консерва. «Мэри Поппинс», все, пора улетать в Ростов», — написала фейсбук-пользовательница Inessa Katesh.