Представители власти успокоили украинцев, живущих на оккупированных территориях, по поводу применения амнистии к преступникам

Так, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прокомментировал страхи украинцев, связанные с амнистией, в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов о переходном периоде, в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии. Там мы должны дать ответы гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, чтобы они четко знали, чтобы не боялись возвращения официальной Украины на эти территории", - отметил Резников.

Чиновник добавил, что амнистия в ОРДЛО не коснется предателей, убийц: "тех, кто совершил военные преступления, геноцид против человечества". По словам Резникова, такие лица понесут ответственность в полной мере в соответствии с украинскими законами и международным конвенциям.

"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется... Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное", - объяснил Резников.

Ранее мы сообщали, Украину всколыхнуло событие, произошедшее в одной из школ захваченной Макеевки Донецкой области.

Так, во время визита так называемого «вице-премьера «ДНР» Александра Ананченко в школу, часть выпускников поприветствовали его словами "Слава Украине!" Об этом в своем блоге сообщил Фашик Донецкий.

Ананченко после этих слов изменился в лице и вылетел из класса, а в помещении воцарилась гробовая тишина. На следующий день детей и их родителей вызвали в «МГБ ДНР», туда же «пригласили» учителей и директора школы для проведения выяснительно-разъяснительной работы.

Напомним, населенный пункт на Донбассе внезапно "перешел" под контроль боевиков: "На линии разграничения..."

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