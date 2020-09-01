Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала внесення до бази "Миротворець" Вітольда Фокіна

Вона назвала подію сигналом того, що українське суспільство обурилося через його останні злочинні заяви про реінтеграцію Донбасу. На її переконання, українцям не подобається людина, яка продовжує жити в УРСР.

Таку думку вона озвучила для журналістів видання Обозреватель.

"Активна частина суспільства обурюється людиною, яка продовжує жити в УРСР. Яка насправді далі виходить зі свого сприйняття нормальності, як такого, він вважає, що є "старший брат", а побажання старшого брата треба бігти-виконувати. Так роблять і Фокін і Кравчук. Чи внесення його в базу "Миротворець" вплине на його поведінку? Я не думаю", - заявила Климпуш-Цинцадзе

За її словами, через висловлювання заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі відбувається маніпуляція громадською думкою.

"Йде просто гра і маніпуляція українцями та громадською думкою в Україні. Мовляв, ви не так зрозуміли, а насправді, це йде насадження російських забаганок в мізки українського виборця. Це приведення суспільства до нормального сприйняття таких заяв", – додала вона.

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