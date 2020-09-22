После заявления Украины о нечестных выборах в Беларуси страна попала в "черный список" Александра Лукашенко

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. Он добавил, что об этом свидетельствуют скандальные заявления Лукашенко, когда он обвинял украинскую власть в содействии дестабилизации ситуации в Беларуси.

Он также пояснил, что Лукашенко, вероятнее всего, хотел бы видеть нейтральную позицию официального Киева, но президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что не поддерживает насилие и вмешательство в политику Беларуси со стороны других стран.

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко с такой позицией ожидает международный дефолт.

"Он чувствует, что проигрывает практически по всем международным фронтам, если исключить Российскую Федерацию, Среднюю Азию и Китай. Он сильно откатывает от того, что было еще полгода или год назад. Он нервничает, и нет стратегии, как на это реагировать", - отметил Лебедько.

Политик добавил, что Лукашенко не любит полутонов. Ему нравится черно-белая ситуация, поэтому те, кто его не поддерживают, автоматически становятся врагами. В том числе и Украина, которую он отнес в черный список.

"Да, Украина сегодня попадает в черный список Александра Лукашенко – после Литвы, Польши, Чехии. Именно за то, что было озвучено, по крайней мере, за позицию Верховной Рады. Он бы хотел, чтобы Украина, как минимум, заняла некий политический нейтралитет," - резюмировал эксперт.

Напомним, Зеленский поведал Александру Лукашенко, что его ждет в ближайшем будущем: "Я однозначно поддерживаю...".

Как сообщала Politeka, Лукашенко пошел на сделку с Путиным: "мы договорились о том, что Россия...".

Также Politeka писала о встреча Лукашенко и Путина: раскрыты детали сделки, "поддержка Кремля в обмен на...".