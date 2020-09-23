Скандальная Неля Штепа, обвиняемая в сепаратизме и терроризме, хочет вернуться в большую политику

Как передает Politeka.net, об этом она сообщила в своем Facebook.

Так, экс-мэр Славянска Неля Штепа, сотрудничавшая с российско-оккупационными войсками в начале агрессии РФ на Донбассе, зарегистрировалась кандидатом на выборах городского головы.

Помимо этого, она прикрепила фото документа о регистрации ее кандидатом в мэры Славянска.

Отметим, что Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 по 2014 год. Она была задержана в июле 14 года. Ей объявили подозрение по статьям "терроризм", "посягательство на целостность страны" во время оккупации города боевиками Стрелкова-Гиркина. Сама же Штепа утверждала, что не сотрудничала с оккупантами, а "пыталась освободить заложников".

Уже в 2017 году суд освободил ее из-под стражи под домашний арест, после чего дело было отправлено на рассмотрение в суд Харькова.

Также Неля Штепа запомнилась тем, что звала Владимира Путина "зайти в Славянск". Такое заявление со слезами на глазах она сделала в интервью российским пропагандистам весной 2014 года.

"Я прошу Владимира Владимировича, как единственная женщина-мэр. Зайдите в этот город, станьте и защитите меня", - заявляла она и утверждала, что видит в Путине "настоящего мужчину".

"А Гиркин и Безлер приедут поддерживать порядок во время проведения выборов", "Гиркина не забудь пригласить в замы!", "Кто-то на концерт Кобзона сильно захотел", "Почему эта предательница до сих пор не сидит?", "Я не понимаю, а что делала СБУ? Почему она не сидит?", "Человек откровенный сепаратист, еще и компенсацию от государства получил за преследование", "Совсем не буду удивлен, если жители Славянска снова выберут эту Штепу. История учит нас, что ничему не учит!", - отреагировали украинцы на выдвижение Нели Штепы.

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